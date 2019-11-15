Лента RSS
Подписаться на ленту
15 ноября 2019, пятница, 09:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,26
15. 11. 2019

Сенцов получил премию Магнитского

Украинскому режиссеру, вернувшемуся из плена в Росии, Олегу Сенцову в Лондоне вручили международную премию имени Сергея Магнитского. Об этом сообщает Голос Америки.

Сенцова наградили премией в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского. Премию режиссеру вручила американская телеведущая Меган Маккейн, дочь покойного сенатора Джона Маккейна

Награда была присуждена Сенцову еще в ноябре прошлого года, однако режиссер не мог ее принять лично.

Премия присуждается за журналистские расследования и борьбу за права человека.

Ранее сообщалось, что Сенцову вручат премию Сахарова 26 ноября. Церемония состоится в Европарламенте в Страсбурге. Премию присудили в 2018 году, но тогда Сенцов не получил ее, так как был в российской тюрьме.

Сенцов подарил Макрону свою тюремную кружку

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.