Сепаратисты применили на Донбассе пушки БМП

На Донбассе в течение прошлых суток, 14 ноября, в результате обстрелов со стороны сепаратистов смертельные ранения получил один украинский военный. Об этом передает прес-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что враг 15 раз нарушил режим прекращения огня. Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, велись обстрелы из пушек БМП.

Два обстрела зафиксированы возле Каменки, два неподалеку Песков, по одному вблизи Новомихайловки, Широкиного, Гнутового, Красногоровки. Также обстрелы велись возле Желобка, Новолуганского, Луганского, Майорска, Новотошковского, Орехового.

"Вчера, 14 ноября, в результате обстрелов, ранения несовместимые с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил", - подтвердили в ООС.

От начала этих суток сепаратисты один раз обстреливали наши позиции неподалеку Новолуганского. Потерь нет.

Напомним, в ООН считают конфликт на Донбассе самым "старым" в мире, поскольку 30% из тех, кто нуждаются в помощи из-за него, – пожилые люди.

Как сообщалось, за минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 17 обстрелов.

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Источник: korrespondent.net