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15. 11. 2019

НАТО заменит самолеты AWACS искусственным интеллектом

НАТО планирует через 15 лет заменить флот авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) новейшими технологиями, в том числе искусственным интеллектом. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на промышленном форуме в Вашингтоне, сообщила накануне пресс-служба альянса.

"Флот самолетов НАТО AWACS был нашими глазами в небе, поддерживая воздушные операции в течение десятилетий: от патрулирования американского неба после 11 сентября до наших операций в Афганистане и в рамках глобальной коалиции против ИГИЛ. Мы планируем его замену в 2035 году. Это будет включать многие технологии, о которых мы говорим сегодня, такие как автономные системы, искусственный интеллект и большие данные", – сказал Столтенберг.

Союзническая программа наблюдения за воздушным пространством с применением систем AWACS действует с 1982 года. Она была разработана ВВС США и устанавливалась на модифицированных самолетах Boeing-707. Первая серийная модель AWACS была введена в эксплуатацию в 1977 году. Эта система способна обнаруживать низколетящие самолеты на расстоянии до 400 км и высокоуровневые цели на гораздо больших расстояниях. В настоящее время на вооружении НАТО и союзников состоит 68 подобных самолетов.

Также Столтенберг сообщил, что союзники по НАТО закупили пять американских стратегических разведывательных беспилотников Global Hawk, которые "в скором времени" начнут выполнять задачи с базы Сигонелла в Италии.

"Другие примеры того, как союзники инвестируют вместе, включают и программу Наземного наблюдения альянса, в рамках которой 15 союзников закупили пять беспилотников Global Hawk", – сообщил Столтенберг.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО. Сейчас, по его мнению, эта страна должна сконцентрироваться на реформах в сфере обороны и безопасности.

Источник: korrespondent.net
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