Путин выдвинул условие для нормандского формата

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские власти должны продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса, иначе он не видит смысла во встрече в нормандском формате. Об этом он заявил журналистам после саммита БРИКС в Бразилии, передает РБК-Украина.

По его словам, закон должен быть согласован с представителями "ЛДНР", которых поддерживает Россия.

"Мы слышим от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не согласовано "ЛНР" и "ДНР", тогда все мгновенно зайдет в тупик ", - заявил Путин

Отметим, 31 декабря 2019 года действующий закон об особом статусе Донбасса теряет силу.

"31 истекает срок, дальше что? Что мы будем делать в "нормандском формате"? Это вообще ключевой вопрос ", - заявил Путин.

Ранее Путин высказался о встрече с Зеленским. Владимир Путин заявил, что до нормандского саммита не будет встречаться с Владимиром Зеленским. Президент РФ также поприветствовал разведение сил на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net