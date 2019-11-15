Импичмент Трампа: публичные слушания посмотрели 13,8 млн американцев

Трансляция первых публичных слушаний расследования импичмента президента США собрала немалую аудиторию несмотря на рабочее время, которая оценивается только в Соединенных Штатах на уровне 13,8 млн зрителей. Об этом сообщило медиа-агентство Nielsen.

"По оценкам, 13,8 млн человек наблюдали за показаниями американских дипломатов Билла Тейлора и Джорджа Кента на первых публичных слушаниях расследования импичмента президента Дональда Трампа в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что трансляция происходила через сеть интернет, кроме того 10 телеканалов передавали изображение в прямом эфире с 10 утра до 16 часов среды, когда проходили слушания.

По оценкам агентства, количество зрителей превысило средние показатели для подобных событий. При этом, не учитывалось возможное количество людей, которые следили за трансляцией в других странах.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе начались открытые слушания по делу импичмента Трампа. Расследование о возможных злоупотреблениях властью президента США перешли в формат прямого эфира. Первым свидетелем стал помощник госсекретаря США Джордж Кент.

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Источник: korrespondent.net