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15. 11. 2019

Самолет Qantas совершил рекордный беспосадочный рейс

Самолет австралийской авиакомпании Qantas Boeing 787-9 Dreamliner совершил беспересадочный экспериментальный рейс из Лондона в Сидней и установил сразу два мировых рекорда. Об этом сообщает CNN в пятницу, 15 ноября.

Отмечается, что полет длился рекордное время – 19 часов 19 минут, а его протяженность составила рекордные 17,8 тысяч километров. Самолет пролетел над территориями Германии, Польши, Беларуси, России, Казахстана, Китая, Филиппин и Индонезии.

В общей сложности для перелета понадобилось 100 тысяч килограмм (100 метрических тонн) реактивного топлива.

На борту самолета Boeing 787-9 Dreamliner было 50 человек.

Ранее самым долгим беспосадочным авиарейсом считался перелет из Нью-Йорка в Сингапур все той же австралийской Qantas, осуществлённый в октябре 2019 года. Общее время полета составило 19 часов 14 минут. Самолет преодолел 16 тысяч 309 километров и приземлился с опозданием в 37 минут.

Самый длительный беспосадочный полет некоммерческого самолета в истории зафиксировали в 1986 году – рекорд поставил пилот Вояджера. Летательный аппарат находился в воздухе без дозаправки 9 дней, 3 минуты и 44 секунды, преодолев дистанцию в более 40 тысяч километров.

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Источник: korrespondent.net
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