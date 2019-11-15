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15. 11. 2019

В Техасе выписали мальчика, родившегося без кожи

В Техасе из больницы выписали 10-месячного ребенка, который родился практически без кожи. Об этом сообщает телеканал FOX26.

Мальчик по имени Джабари Грея родился без больших участков кожи на руках, ногах и туловище. Врачи оценивали шансы ребенка на выживание как крайне низкие.

На протяжении шести месяцев малыш пережил множество операций, в том числе многочисленные трансплантации кожи. Она была выращена из его собственной кожи.

Продолжительное время ребенок не мог дышать самостоятельно, а его пальчики на конечностях со временем срослись воедино, руки начали прирастать к телу.

В ближайшее время ребенок переживет операции на руках и ногах. Также ему установили слуховой аппарат из-за нарушения слуха. Врачи не смогли поставить ребенку диагноз и узнать, почему он родился с такой патологией.

Ранее сообщалось, что обгоревший мальчик впервые за 14 лет откроет глаза. Также Корреспондент писал о том, что в Баку родилась девочка с ушами на шее и "рылом".

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Источник: korrespondent.net
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