Жительница Великобритании вышла замуж за своего жениха, которому врачи оказались бессильны помочь. Через четыре дня после свадьбы мужчину отключили от аппарата жизнеобеспечения, пишет Daily Mail.
35-летняя Тина Симмонс решила устроить свадебную церемонию у постели возлюбленного, находящегося в коме.
Еще в феврале с 38-летним Мартином Симмоносм на работе произошел несчастный случай. На заводе его затянуло в контейнер. Пока коллеги Симмонса отключили механизм, ему повредило руку, плечо, шею и голову. Конечности рабочий лишился.
Раненого срочно госпитализировали. Врачи все это время боролись за его жизнь, но в какой-то момент признали, что спасти Мартина не в силах.
Его невеста, несмотря на то, что парень все время не приходил в сознание, решила выйти за него замуж.
День, когда состоялась церемония, Тина Симмонс назвала "идеальным".
"Лучший друг Мартина зачитал клятвы от его имени, а мой сын Томми надел кольцо мне на палец. Той ночью я легла на кровать с Мартином, обнимала его и немного поспала с ним под тихую музыку, которую включила медсестра", - рассказала женщина.
Она рассказала, что знает Мартина с детства, и они даже были влюблены. В какой-то момент они потеряли друг друга. А три года назад случайно встретились в автобусе и возобновили отношения.
По словам Тины, они с Мартином хотели сыграть пышную свадьбу весной следующего года и поехать в медовый месяц на Кубу.
Cмотрите фотогалерею: Британка вышла замуж за возлюбленного, находящегося в коме
Ранее мы писали, что в Австралии мужчина умер на следующий день после женитьбы.
Также напомним, что британка похудела на 57 кг из-за свадьбы отца.
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Источник: korrespondent.net
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