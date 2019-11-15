ПАСЕ планирует изменить механизм введения санкций - СМИ

Парламентская ассамблея Совета Европы в январе следующего года планирует изменить принцип голосования за санкции против стран-членов Совета Европы, пишет DW.

Сообщается, что комитет ПАСЕ по политическим вопросам и демократии проголосовал за подготовку соответствующей резолюции. В Ассамблее считают, что резолюция позволит гармонизировать деятельность органов СЕ.

В частности, изменение принципов голосования может затруднить введение санкций против национальных делегаций.

На данный момент в ПАСЕ решение о введении санкций против делегаций принимают простым большинством. Для принятия важных решений в Комитете министров СЕ для принятия решения необходима поддержка в две трети голосов.

Напомним, украинская делегация отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ. Вместе с Украиной бойкотировать ПАСЕ решили Литва, Латвия, Эстония, Грузия и Польша.

В конце июня ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации. В ответ на это делегация Украины покинула сессию ассамблеи, а Верховная Рада отменила приглашение для наблюдателей на выборах от ПАСЕ.

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Источник: korrespondent.net