Кто управлял "ЛДНР". Новые данные JIT по Боингу

Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского лайнера Боинг-777 на Донбассе (JIT) опубликовала перехваченные телефонные разговоры между, как сообщается, "российскими официальными лицами" и сепаратистами "ДНР".

По мнению следствия, они указывают на то, что Москва имела влияние не только на военные, но также на административные и финансовые вопросы квазиреспублики. Россия, которая отрицает свою причастность, назвала новые данные "подгонкой материалов". Корреспондент.net рассказывает подробности.

Следователи ищут новых свидетелей

Большинство опубликованных записей относятся к июлю 2014 года. JIT утверждает, что в это время интенсивность контактов между "ДНР" и России возросла. В материале сообщается, что помощник президент РФ Владислав Сурков, которого в СМИ называют куратором по Донбассу, часто общался с сепаратистами по телефону.

Ключевые фигуры в "ДНР" регулярно созванивались с серией телефонных номеров, в которых первые девять цифр были одинаковыми (792653185), а последние две отличались, говорится в докладде следователей. Номер такой серии был и у Александра Бородая, который летом 2014 года был "премьером ДНР".

На основании показаний свидетелей и перехваченных телефонных разговоров JIT сделала вывод, что руководители "ДНР" получали прямые указания из России. Об этом свидетельствует, в частности, опубликованная запись разговора человека, который в отчете указан как Бородай.

"Ну, у Вас далеко идущие планы, а у меня - нет. Я выполняю приказы и защищаю интересы исключительно одного государства - Российской Федерации. Вот, собственно, и все", - говорит предполагаемый Бородай в беседе со знакомым.

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Также опубликован разговор, приписываемый Бородаю и Суркову, в котором последний просит, чтобы некто Антюфеев занял высокий административный пост в "ДНР". Как говорится в материалах следствия, через неделю Бородай назначил Владимира Антюфеева своим первым заместителем.

В отчете JIT говорится, что это разговор Суркова и Бородая:

Следователи еще в июне процитировали телефонный разговор, как сообщается, между Сурковым и Бородаем. Теперь обнародованы новые записи.

Далее JIT ссылается на незванного члена руководства квазиреспублики, который заявил им, что их бюджет почти полностью состоял из российских средств.

О деньгах из России говорится в другом телефонном разговоре, который приписывают Бородаю. В нем он напоминает, что Коля "обещал 180 тысяч", но "ему нужно подтверждение, чтобы деньги в Москве были".

Собеседник ему ответил: "Ну, ты его вызови сам лично. Напомни, что он это сказал в присутствии меня тебе и скажи: "Дорогой товарищ, … ты дай нам 180, а сам знаешь кто там отдаст тебе в Москве".

В перехватах появляются и имена, которые в деле раньше не фигурировали. Новым подозреваемым, по всей видимости, является "генерал Владимир Иванович из ФСБ", который, согласно опубликованным перехватам, дал разрешение на размещение неназванных вооружений на территории Украины.

По данным следствия, члены ДНР использовали средства спецсвязи, часть из которых, как считают в JIT, предоставила Россия.

В опубликованных материалах не говорится ни о крушении самолета, ни о зенитно-ракетном комплексе Бук, которым, как выяснили следователи, был сбит Боинг.

У Совместной следственной группы возникли вопросы по поводу этих разговоров, поэтому глава отдела уголовных расследований полиции Нидерландов Энди Крааг обратился к свидетелям, которые могут помочь их прояснить.

"Анализ показаний свидетелей и другой информации показал, что влияние России на "ДНР" выходило за рамки военной поддержки и отношения между российскими официальными лицами и лидерами "ДНР", похоже, были более тесными, чем первоначально предполагалось", - сказал Крааг.

У следствия возникли к возможным свидетелям вопросы о структуре командования и той роли, которую, возможно, сыграли российские чиновники.

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Российские власти категорически отрицают какую-либо причастность к конфликту на востоке Украины и называют российских граждан, воевавших на стороне самопровозглашенных "республик", добровольцами.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что JIT подгоняет материалы под готовое решение.

"Вердикт, приговор был уже вынесен сразу, а все остальное - подгонка материалов, которые бы с точки зрения той группы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения", - сказала она.

Как реагируют зарубежные СМИ

Американская газета Washington Post делает вывод, что опубликованные записи могут говорить о том, что в в момент катастрофа малайзийского лайнера боевыми действиями на Донбассе руководили из России.

Газета обращает внимание на слова, припысываемые Бородаю, о том, что он "выполняет приказы и защищает интересы только России". В статье отмечается, что самостоятельно подтвердить подлинность этих данных газете не удалось.

Британская Times пишет со ссылкой на свои источники, что Сурков обещал Бородаю военную помощь и был вовлечен в непосредственное управление "республиками". За свою деятельность помощник российского лидера попал под санкции Евросоюза и США.

Газета также пишет, что некоторые лица в записях заявляют об одобрении стороны главы Минобороны РФ Сергея Шойгу внедрения военных реформ в "ЛДНР".

"Мы движемся к единому командованию. Дальше должна прибыть группа людей с мандатом от Шойгу, которая выгонит местных военачальников из частей и возьмет на себя управление армией", - говорится в одной из записей.

Другое британское издание Guardian приходит к выводу, что руководитель ФСБ Александр Бортников также координировал доставку боеприпасов и приборов ночного видения сепаратистам на Донбассе.

Немецкая газета Spiegel пишет, что следователи в Нидерландах выдвинули серьезное обвинение против российского правительства. Они сочли, что связи сепаратистов с российским руководством теснее, чем предполагалось ранее.

Комментируя вышесказанное, американское издание Politico приводит цитату из заявления голландской следственной группы: "Анализ свидетельских показаний и другой информации показывает, что российское влияние на "ДНР" в 2014 году вышло за рамки военной поддержки".

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Источник: korrespondent.net