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15. 11. 2019

Самолет с премьером Болгарии экстренно сел из-за поломки

Правительственный самолет Falcon с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым совершил аварийную посадку в Софии. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает BGNES.

Отмечается, что навигационная система отказала при заходе на посадку и ее не удалось перезапустить. Пилот был вынужден уйти на второй круг. Он совершил посадку в ручном режиме.

Посадка прошла успешно, никто не пострадал. На борту также были члены правительственной делегации, которая летела из Солоников.

Члены экипажа потеряли сознание: самолет совершил экстренную посадку

Ранее сообщалось, что самолет Air France с высокопоставленными людьми совершил экстренную посадку в Токио.

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Источник: korrespondent.net
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