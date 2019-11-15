Экс-посол Йованович выступает перед Конгрессом США

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович опровергла, что запрещала украинским правоохранительным органам осуществлять уголовное преследование некоторых лиц. Об этом она заявила во время публичных слушаний в Конгрессе США, которые транслируются в прямом эфире.

Так, Йованович отрицает обвинения экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко в том, что она якобы запрещала правоохранительным органам преследовать некоторых людей.

"Это ложь. Я никогда не передавала Луценко список людей, которых нельзя было уголовно преследовать в Украине", - заявила она.

В ходе своего выступления Йованович также заявила, что в Украине очень развита коррупция.

"Коррупция делает украинских лидеров всегда уязвимыми перед Россией. К сожалению... не все украинцы приняли участие в нашей антикоррупционной работе. Таким образом, даже и не удивительно, что наши антикоррупционные усилия стали на пути желания получения выгоды и власти от тех украинцев, которые предпочитали играть за коррумпированными правилами, пытаясь меня устранить", - заявила Йованович.

Она также отметила, что во время своей работы в Украине не имела другой "повестки дня", кроме как преследовать заявленные США цели в области внешней политики.

Показания Йованович в Конгрессе: об Авакове и Луценко

Напомним, 31 октября палата представителей США приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента Трампу. Документ предписывает профильным комитетам продолжать расследования о том, есть ли факты для импичмента главы государства. На практике разбирательства начались еще в конце сентября.

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Источник: korrespondent.net