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15. 11. 2019

Трамп заявил, что куда бы не отправляли Йованович, все заканчивалось плохо

Президент США Дональд Трамп раскритиковал экс-посла США в Украине Мари Йованович во время ее выступления на слушаниях по делу об импичменте Трампа. Свое мнение Трамп высказал в Twitter в пятницу, 15 ноября.

"Везде у Мари Йованович получалось плохо. Она начала в Сомали, как все прошло? Затем перенесемся в Украину, где новый украинский президент говорил о ней неблагоприятно при моей второй телефонной беседе с ним. Президент США имеет абсолютное право назначать послов", - написал Трамп.

"Они называют это "служением в угоду президенту". В настоящее время у США – очень сильная и мощная внешняя политика, которая сильно отличается от предыдущих администраций. Это называется просто - Америка прежде всего! При этом, однако, я сделал для Украины гораздо больше, чем О.", - добавил он, имея в виду Барака Обаму.

Йованович сейчас дает показания на открытых слушаниях в Палате представителей США в рамках дела об импичменте Трампа.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе начались открытые слушания по делу импичмента Трампа. Расследование о возможных злоупотреблениях властью президента США перешли в формат прямого эфира. Первым свидетелем стал помощник госсекретаря США Джордж Кент.

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Источник: korrespondent.net
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