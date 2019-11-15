Бундестаг одобрил пакет законов о защите климата

В Германии нижняя палата парламента утвердила законодательный пакет по защите климата, призванный обеспечить сокращение выбросов парниковых газов до 2030 года. Об этом сообщает DW в пятницу, 15 ноября.

Новое законодательство будет касаться таких отраслей, как энергетика, транспорт и жилье. Оно направлено на сокращение выбросов парниковых газов в Германии до 55% в 2013 году по сравнению с уровнем 1990 года.

Часть так называемого "климатического пакета" все еще требует утверждения. Закон устанавливает цели для каждого правительственного ведомства по сокращению выбросов CO2.

Также будут введены стимулы для предприятий и агентств, работающих экологически чистым способом. Это может означать, что полеты подорожают, тогда как поездки на поездах в Германии станут дешевле.

Также будет введен сбор за выбросы CO2 на дороге. Плату будут взимать и с предприятий, производящих большое количество CO2.

Общая стоимость этих мероприятий оценивается в 54 млрд евро до 2023 года. Сегодня Германия отстает от своих текущих климатических целей, достигнув лишь 30% от цели, которую она надеется достичь к 2030 году.

Напомним, что ранее Франция объявила климатическое чрезвычайное положение. Франция к 2030 году должна уменьшить использование ископаемого топлива на 40%. А также до 2022 года закрыть все угольные электростанции страны.

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Источник: korrespondent.net