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16. 11. 2019

Моралес уверен, что США обманом хотели доставить его в Гуантанамо

 
Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что власти США предлагали Мексике помощь с его транспортировкой из Боливии в Мехико, чтобы обманом доставить его в тюрьму на американской военной базе Гуантанамо. Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters, которое было опубликовано в пятницу, 15 ноября.
 
"США позвонили министру иностранных дел Боливии (Карен Лонгарик) с предложением направить нам самолет, который отвез бы нас туда, куда бы мы захотели. Я уверен, что это было бы Гуантанамо", − указал Моралес.
 
Напомним, протесты в Боливии начались после выборов президента в октябре. Оппозиция не признала победу Эво Моралеса, на улицах начались манифестации. Позднее на сторону протестующих стали переходить полицейские и армия.
 
Моралес объявил об отставке 10 ноября и через два дня покинул страну.
 
12 ноября Моралес прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище.
 
Позднее в тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила, что берет на себя исполнение обязанностей президента.

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Источник: korrespondent.net
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