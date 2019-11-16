Моралес уверен, что США обманом хотели доставить его в Гуантанамо

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что власти США предлагали Мексике помощь с его транспортировкой из Боливии в Мехико, чтобы обманом доставить его в тюрьму на американской военной базе Гуантанамо. Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters, которое было опубликовано в пятницу, 15 ноября.

"США позвонили министру иностранных дел Боливии (Карен Лонгарик) с предложением направить нам самолет, который отвез бы нас туда, куда бы мы захотели. Я уверен, что это было бы Гуантанамо", − указал Моралес.

Напомним, протесты в Боливии начались после выборов президента в октябре. Оппозиция не признала победу Эво Моралеса, на улицах начались манифестации. Позднее на сторону протестующих стали переходить полицейские и армия. Моралес объявил об отставке 10 ноября и через два дня покинул страну.

12 ноября Моралес прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище.

Позднее в тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила, что берет на себя исполнение обязанностей президента.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net