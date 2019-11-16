Пограничник США ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил россиянина, который, как предполагается, пытался незаконно попасть на американскую территорию из Мексики. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщила Служба таможенного и пограничного контроля США.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел вечером 14 ноября недалеко от Луквиля (штат Аризона). Пограничник заметил возможного нарушителя границы и попытался его задержать. Столкнувшись с сопротивлением, он применил огнестрельное оружие.

"Подозреваемый, гражданин России, был доставлен на вертолете в больницу города Финикс для лечения травм, не представляющих угрозу жизни", − подчеркнули в погранслужбе США.

Также указано, что сотрудник службы "не получил серьезных ранений" во время драки.

Разбирательством инцидента занимается Федеральное бюро расследований. Вопрос о том, какие обвинения будут предъявлены россиянину, решит местная прокуратура.

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Источник: korrespondent.net