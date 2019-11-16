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16. 11. 2019

В Италии объявили сбор средств для пострадавшей от наводнения Венеции

Власти Италии призвали оказать помощь и поддержку Венеции, пострадавшей от наводнения. В пятницу, 15 ноября, на сайте мэрии города был открыт счет для пожертвований.

Кроме того, каждый желающий может пожертвовать два евро на ликвидацию последствий бедствия, отправив sms-сообщение. По инициативе Минкульта Италии к акции присоединились все операторы сотовой связи.
 
Отдельные организации и учреждения призвали добровольцев оказать помощь тому или иному музею, библиотеке, школе, церкви. 
 
Представители гостиничного бизнеса призывают туристов не отказываться от поездок в Венецию, несмотря на сохраняющиеся сложности из-за "высокой воды".
 
На данный момент от запланированного ранее путешествия отказались около трети туристов.
 
Напомним, 13 ноября уровень воды в Венеции поднялся до критической отметки в 187 см. Более 80% города было затоплено.
 
Потоп в Венеции: двое погибших, сотни миллионов ущерба

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Источник: korrespondent.net
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