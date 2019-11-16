В Испании закрыли дело против Фирташа − СМИ

Следственный Суд №21 Барселоны после четырех лет расследований принял решение о закрытии уголовного дела об отмывании денег в отношении 17 человек, среди которых украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщило издание El Español.

Как подчеркнул судья Игнасио Санчес, содержание материалов расследования на сегодняшний день основывается исключительно на подозрениях и не содержит весомых доказательств.

Защита Фирташа подала ходатайство о закрытии дела против него, ссылаясь на основания для отказа в экстрадиции, которые содержатся в решениях австрийских судов.

Издание отмечает, что антикоррупционная прокуратура Испании в ноябре 2016 требовала вынесения постановления об аресте и выдаче Фирташа, который живет в Вене.

Запрос испанских прокуроров было отклонен в августе 2017 австрийским судом.

Напомним, Фирташ был задержан в Вене в марте 2014 года по запросу ФБР США.

Его обвиняют в подкупе индийских чиновников на общую сумму 18,5 миллиона долларов для получения лицензий на разработку титановых месторождений в штате Андхра-Прадеш.