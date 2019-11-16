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16. 11. 2019

Из галереи в Лондоне пытались украсть картины Рембрандта

 
Из Даличской картинной галереи в Лондоне пытались похитить два полотна Рембрандта. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщила газета Evening Standart.
 
Отмечается, что инцидент произошел 13 ноября. В 23.30 по местному времени (01.30 14 ноября по киевскому времени) в галерее сработала сигнализация и на место быстро прибыли офицеры полиции.
 
Один из них погнался за преступником, но тот распылили офицеру в лицо неизвестное вещество. Задержать злоумышленников не удалось.
 
Обе картины были найдены в разных местах галереи. Сейчас они находится под круглосуточной охраной, чтобы полиция могла провести необходимые следственные действия.
 
На выставке Свет Рембрандта представлено 35 работ голландского художника.
 
 
Мужчина купил картину Рембрандта стоимостью 30 млн за 500 евро
 
Напомним, в 2013 году в Сербии нашли украденную картину Рембрандта Портрет отца.

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Источник: korrespondent.net
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