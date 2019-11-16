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16. 11. 2019

Белый дом назвал бесполезными слушания об импичменте Трампа

 
В Белом доме назвали пустой тратой времени вторые открытые слушания в Когрессе по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 15 ноября, заявила пресс-секретарь американской администрации Стефани Гришэм.
 
"Второе публичное слушание по вопросу об импичменте в Палате представителей с (Нэнси) Пелоси и конгрессменом (Адамом) Шиффом было таким же бесполезным и непоследовательным, как и первое", − говорится в сообщении Гришэм.
 
Она подчеркнула, что никаких доказательств нарушений со стороны президента представлено не было.
 
"На самом деле (выступавшая на слушаниях бывший) посол (США в Киеве Мари) Йованович под присягой свидетельствовала, что ей ничего не известно о какой-либо преступной деятельности, связанной с президентом Трампом", − отметила пресс-секретарь.
 
Гришем указала, что Йованович не было во время телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. По ее словам, экс-посол не была уведомлена о прекращении военной помощи для Украины.
 
"Трудно представить себе более бездарную трату времени, чем сегодняшние слушания, и все же, к сожалению, мы ожидаем от демократов Палаты представителей еще большего проявления того же тенденциозного политического театра на следующей неделе", − заключила пресс-секретарь.
 
Сам Трамп, комментируя слушания, назвал их позором.

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Источник: korrespondent.net
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