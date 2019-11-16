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16. 11. 2019

Ревнивая американка напала на своего парня и укусила его за пенис

В американском штате Флорида девушка из-за ревности напала на своего молодого человека и укусила за пенис. Об этом сообщил телеканал NBC-2 со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что вечером накануне инцидента 33-летняя Эсперанса Гомес пила пиво в квартире со своим парнем. Позже к ним присоединилась подруга девушки, которая через некоторое время ушла.

После этого Гомес решила, что парень хочет ей изменить. Согласно полицейскому отчету, разгневанная девушка начала тыкать в него ножом, а затем "укусила за пенис от разочарования".

В итоге ревнивицу арестовали. Ей грозит штраф в размере 6,5 тысячи долларов.

Мужчина попал в больницу, получив от дочери фото пениса

Ранее сообщалось, что жительница Китая дважды отрезала пенис своему мужу.

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Источник: korrespondent.net
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