Лента RSS
Подписаться на ленту
16 ноября 2019, суббота, 11:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
16. 11. 2019

В ЕС раскрыли группировку, перевозившую мигрантов в грузовиках

В результате спецоперации в Евросоюзе разоблачили преступную сеть, которая занималась нелегальной перевозкой в ​​Европу беженцев из Ближнего Востока, сообщает пресс-служба Евроюста.
 
 
"Национальные органы Германии, Румынии, Венгрии, Великобритании и Турции расследовали деятельность 36 человек, которым предъявлено обвинение в незаконной переправке не менее 580 мигрантов, за что преступники получили более 2 миллионов евро", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что нелегальные перевозчики и их клиенты путешествовали из Ирана, Ирака и Сирии через Турцию и Грецию в Румынию.
 
В этой стране их пересаживали в автофургоны, которые направлялись в Германию через территорию Венгрии и Чехии.
 
"Такой способ транспортировки мог оказаться для мигрантов фатальным", - говорится в сообщении.
 
Уточняется, что правоохранители начали расследование деятельности этой преступной группировки еще в 2018 году.

Напомним, 23 октября в Великобритании нашли грузовик с 39 трупами. Люди погибли от переохлаждения. Все они были гражданами Вьетнама.

После этого во Франции задержали два грузовика с нелегалами. У некоторых из них были обморожения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Из почтовой переписки:
- Абрам, по-моему, наши письма вскрывают. Посылаю тебе в этом письме мой волос.
- Изя, всё нормально! Волос получил!
- Абрам, а я его в конверт не клал!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.