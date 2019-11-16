В ЕС раскрыли группировку, перевозившую мигрантов в грузовиках

В результате спецоперации в Евросоюзе разоблачили преступную сеть, которая занималась нелегальной перевозкой в ​​Европу беженцев из Ближнего Востока, сообщает пресс-служба Евроюста.

"Национальные органы Германии, Румынии, Венгрии, Великобритании и Турции расследовали деятельность 36 человек, которым предъявлено обвинение в незаконной переправке не менее 580 мигрантов, за что преступники получили более 2 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нелегальные перевозчики и их клиенты путешествовали из Ирана, Ирака и Сирии через Турцию и Грецию в Румынию.

В этой стране их пересаживали в автофургоны, которые направлялись в Германию через территорию Венгрии и Чехии.

"Такой способ транспортировки мог оказаться для мигрантов фатальным", - говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранители начали расследование деятельности этой преступной группировки еще в 2018 году.

Напомним, 23 октября в Великобритании нашли грузовик с 39 трупами. Люди погибли от переохлаждения. Все они были гражданами Вьетнама. После этого во Франции задержали два грузовика с нелегалами. У некоторых из них были обморожения.

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Источник: korrespondent.net