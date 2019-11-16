Израиль и ХАМАС обменялись ракетными ударами

Из сектора Газа в сторону Израиля в ночь на 16 ноября были выпущены две ракеты, в ответ израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

Как сообщается, ночью из сектора Газа в сторону израильского города Беэр-Шева были выпущены две ракеты. Обе ракеты были перехвачены системой противовоздушной обороны Железный купол.

"Сейчас мы наносим удары по объектам террористической инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа", - заявили в израильской армии.

О том, какие именно объекты подвергаются атаке, в сообщении не уточняется.

Напомним, крупнейшее за последние месяцы обострение на границе палестинского анклава произошло 12 ноября после того, как израильские ВВС ликвидировали в Газе командира "Исламского джихада" Бахи Абу аль-Ата. После этого территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу из сектора. По информации израильских военных, палестинцы запустили не менее 190 ракет, большинство из которых были перехвачены. В ответ ВВС Израиля наносили удары по объектам "Исламского джихада". По данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов погибли более 30 человек.

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Источник: korrespondent.net