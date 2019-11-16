В РФ опровергли договоренность о возврате Украине захваченных кораблей

В МИД РФ опровергли распространенную российскими СМИ информацию о планах вернуть Украине захваченные в Керченском проливе корабли, сообщает Интерфакс в субботу, 16 ноября.

Напомним, ранее российская газета Коммерсантъ со ссылкой на информированные источники сообщила, что "принято принципиальное решение вернуть эти суда" и уже идет процесс согласования времени и места передачи. Издание уточняло, что вопрос должен быть решен до встречи в нормандском формате, запланированной на 9 декабря.

Однако в российском МИДе не увязывают вопрос передачи кораблей со встречей в нормандском формате.

"Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", - цитирует Интерфакс в МИД РФ.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива были захвачены буксир Яны Капу и малые бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net