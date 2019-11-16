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16. 11. 2019

В Грузии после стычек с полицией есть пострадавшие

В Грузии перед офисом политсилы Грузинская мечта в Тбилиси произошло столкновение протестующих с полицией, в результате чего двое человек пострадали, передает ИнтерпрессНьюз.
 
"У офиса Грузинской мечты, где проходит заседание большинства, ситуация обострилась еще раз. Между участниками акции и полицией произошла стычка!, - говорится в сообщении.
 
Во время стычки пострадал один участник акции, кроме того, у одного из операторов на акции была сломана рука.
 
На фоне протестов в центральном офисе Грузинской мечты проходит заседание правящего большинства.
 
Параллельно с заседанием перед офисом партии стартовала протестная акция движения Позор и оппозиционных депутатов.
 
Для поддержания правопорядка и безопасности была мобилизирована полиция: правоохранители выстроили кордон, перекрыв автомобильную дорогу к центральному офису.
 
После того, как один из участников акции призвал пикетировать офис Грузинской мечты, началось противостояние между полицейскими и демонстрантами.
 
14 ноября парламент Грузии не принял законопроект, представленный правящей партией Грузинская мечта, о внесении изменений в Конституцию, предусматривающих смену избирательной системы. После голосования семеро депутатов заявили о выходе из парламентского большинства.
 
В ответ в центре Тбилиси несколько десятков человек перекрыли проспект, установив палатки под зданием парламента.
 
Напомним, протестующие в Тбилиси провели ночь в палатках..
 
Ранее сообщалось, что фильм о геях вызвал беспорядки в Тбилиси. В Тбилиси вспыхнули беспорядки из-за грядущего показа фильма о танцорах-геях. Протестующие - в основном члены радикальной организации.

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Источник: korrespondent.net
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