В Иране полиция открыла огонь по протестующим: есть жертвы

Полиция Ирана применила автоматическое огнестрельное оружие против протестантов. Видео, на котором полицейский стреляет из автомата по толпе, опубликовал у себя в Twitter журналист Бабак Тагвей.

"Смотрите, как храбрые люди преследуют двух полицейских Исламского режима Ирана, которые использовали автомат АК-47, чтобы убить двух безоружных протестующих несколько минут назад", - прокомментировал он видео.

#BREAKING: Watch brave people chasing two police officers of #Iran's Islamic Regime who used AK-47 assault rifle to kill two unarmed protesters minutes ago.#IranProtests pic.twitter.com/rrAA7bsKAB — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 16 ноября 2019 г.

На кадрах короткого ролика видно, как полицейский стреляет из автомата в сторону толпы, после чего убегает. Видны летящие камни и преследующая полицию толпа.

В других своих публикация Бабак Тагвей рассказал о происходящем в Иране. По его словам, после повышения цен на топливо и обстрела Израиля из Сектора Газа сразу в нескольких городах Ирана начались антиправительственные протесты. Помимо прочего, их участники выступают против государственного финансирования зарубежных исламистских движений.

В настоящий момент протестующие заблокировали автомобилями несколько важных автодорог. После попыток полиции подавить протест демонстранты начали поджигать полицейские машины и бросать камни в силовиков. В стране частично отключен интернет. Протесты продолжаются второй день подряд.

Напомним, сегодня в Париже протестуют в годовщину "желтых жилетов". На выходные запланировано около 200 акций протестов.

Также сегодня сообщается о протестах в Грузии, в ходе которых пострадали люди.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net