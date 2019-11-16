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16. 11. 2019

Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд

В Индии проведены успешные испытания баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni II. Об этом в субботу, 16 ноября сообщает Интерфакс со ссылкой на Командование стратегических сил страны.

"Ракета, способная нести ядерный боезаряд, была запущена на дальность две тысячи километров с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса", - говорится в сообщении.

Agni II поразила учебную цель, добавили в Командовании стратегических сил.

В настоящее время на вооружении Индии стоят баллистические ракеты от Agni-1 до Agni-4 с дальностью действия 700-3,5 тысячи километров, способные нести ядерные боеголовки.

Индия также проводит испытания баллистической ракеты Agni-5 с радиусом действия 5-5,5 тысяч километров.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ получили первые 100 серийных ракет Ольха.

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Источник: korrespondent.net
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