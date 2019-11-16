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16. 11. 2019

В Брюсселе штраф за брошенный окурок увеличили до 200 евро

В Брюсселе штраф за брошенный на землю окурок увеличили в четыре раза – до 200 евро. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы Бельгии.

Новое правило вступит в силу с начала следующего года, однако вместе с ужесточением наказания власти планируют увеличивать количество городских пепельниц, реализовать проект по утилизации окурков, а также заниматься повышением осведомленность среди курильщиков.

Экологи считают, что один окурок способен загрязнить до 500 литров воды, а для разложения таким отходам, которые содержат свинец, мышьяк, никотин и канцерогены, потребуется до 15 лет.

Напомним, ранее в этом месяце сообщалось, что в Украине планируют запретить пластиковые пакеты.

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Источник: korrespondent.net
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