Сотни тысяч протестующих выдвинули ультиматум премьеру Чехии

В Праге в ходе массовых протестов выдвинуты требования об отставке премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, сообщает Европейская правда.

В акции протеста в субботу, 16 ноября, по данным полиции, приняло участие около 200 тысяч человек. Организаторы акции заявляют о цифре 300 тысяч.

Согласно требованиям протестующих, Бабиш должен подать в отставку до 31 декабря, если он не отозвет министра юстиции и не избавится от своего холдинга Агрофрерт. В противном случае ему угрожают новыми протестами.

"Замечательно, что люди могут высказать свое мнение, и никто не преследует и не нападает на них. И это действительно замечательно, что у нас есть свободные и демократические выборы, где мы можем свободно выбирать своих представителей", - сказал Бабиш.

Дальнейшие комментарии он пообезал предоставить в Национальном музее завтра. "Я скажу все, что считаю нужным и уместным. Вы можете быть удивлены", - добавил он.

Чешский премьер - миллиардер, ему принадлежит агрохимический холдинг и несколько СМИ.

The protests here at Letna park are getting started, in the shadow of #Prague Castle. Most of the space already looks filled, but people are still arriving. Protesters want PM Andrej #Babis to either lose his conflict of interest or resign. #VelvetRevolution #pred30lety pic.twitter.com/zbOXkAlyzy — Jonathan Crane (@jonathancrane5) 16 ноября 2019 г.

Напомним, сегодня в Париже протестуют в годовщину "желтых жилетов". На выходные запланировано около 200 акций протестов.

Также сегодня сообщается о протестах в Грузии, в ходе которых пострадали люди.

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Источник: korrespondent.net