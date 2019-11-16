Лента RSS
Подписаться на ленту
16 ноября 2019, суббота, 22:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
16. 11. 2019

В Индии разбился военный самолет

В Индии в субботу, 16 ноября, разбился самолет МиГ-29К, сообщает ТАСС.

"Сегодня около полудня двухместный истребитель МиГ-29К в ходе обычного тренировочного полета столкнулся со стаей птиц после взлета с авиабазы ВМС Ханса в районе Даболим в Гоа", - цитирует информагентство представителя ВМС.

Оба пилота истребителя благополучно катапультировались. С ними пообщался министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

"Я молюсь за их хорошее здоровье и благополучие", - написал Раджнахт Сингх на своей странице в Twitter.

Напомним, накануне сообщалось, что самолет с премьером Болгарии экстренно сел из-за поломки.

Опасную посадку самолета на "лед" сняли на видео

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Из почтовой переписки:
- Абрам, по-моему, наши письма вскрывают. Посылаю тебе в этом письме мой волос.
- Изя, всё нормально! Волос получил!
- Абрам, а я его в конверт не клал!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.