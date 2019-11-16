В Индии разбился военный самолет

В Индии в субботу, 16 ноября, разбился самолет МиГ-29К, сообщает ТАСС.
"Сегодня около полудня двухместный истребитель МиГ-29К в ходе обычного тренировочного полета столкнулся со стаей птиц после взлета с авиабазы ВМС Ханса в районе Даболим в Гоа", - цитирует информагентство представителя ВМС.
Оба пилота истребителя благополучно катапультировались. С ними пообщался министр обороны Индии Раджнатх Сингх.
"Я молюсь за их хорошее здоровье и благополучие", - написал Раджнахт Сингх на своей странице в Twitter.
Напомним, накануне сообщалось, что самолет с премьером Болгарии экстренно сел из-за поломки.
Опасную посадку самолета на "лед" сняли на видео
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Источник: korrespondent.net
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