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17. 11. 2019

Трамп проходит медобследование в преддверии выборов


Президент США Дональд Трамп пройдет плановое медобследование, так как во время предвыборного 2020 года не хочет тратить на это время. Для этого он отправился в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм в субботу, 16 ноября.

Данную процедуру американский лидер проходит каждый год.  

"В преддверии очень напряженного 2020 года президент пользуется свободными выходными в Вашингтоне, чтобы начать часть своего планового ежегодного обследования в госпитале имени Уолтера Рида", – сказала она.

Врач Трампа рассказал о состоянии его здоровья

Напомним, последний раз Трамп проходил медобследование в феврале. Тогда состояние здоровья американского лидера было признано "очень хорошим".

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Источник: korrespondent.net
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