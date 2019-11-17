Стали известны результаты медобследования Трампа

Здоровье президента США Дональда Трампа в порядке, жалоб на самочувствие у него нет. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в субботу, 16 ноября.
Напомним, ранее сообщалось о госпитализации 95-летнего экс-президента Джимми Картера.Бывший президент США успешно перенес операцию по снижению внутричерепного давления.
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Источник: korrespondent.net
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