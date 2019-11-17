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17. 11. 2019

Стали известны результаты медобследования Трампа


Здоровье президента США Дональда Трампа в порядке, жалоб на самочувствие у него нет. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в субботу, 16 ноября.
 
Ранее в этот же день американский лидер прошел медосмотр. По словам Гришэм, врачи быстро осмотрели 73-летнего Трампа, взяли у него анализы, и в настоящее время глава Белого дома направился в Вашингтон.
 
"Президент по-прежнему здоров, энергичен и не имеет жалоб, что показали и его регулярные активные выступления на митингах перед тысячами американцев несколько раз в неделю", – сказала пресс-секретарь.
 
Президент США проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Напомним, ранее сообщалось о госпитализации 95-летнего экс-президента Джимми Картера.Бывший президент США успешно перенес операцию по снижению внутричерепного давления. 

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Источник: korrespondent.net
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