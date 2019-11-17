США ввели санкции в против главы МВД Кубы



США объявили о решении ввести санкции против министра внутренних дел Кубы за его "причастность к нарушению прав человека в Венесуэле". Об этом говорится в заявлении главы Госдепартамента США Майкла Помпео.

Также Вашнгтон возложил на главу МВД Кубы "ответственность за необоснованные аресты и задержания тысяч кубинских граждан и незаконное лишение свободы более 100 политических заключенных на Кубе".

Санкции предполагают запрет на въезд в США для лиц, против которых были введены ограничения, и их ближайших родственников.

"Соединенные Штаты продолжают оказывать поддержку кубинскому и венесуэльскому народам", - говорится в сообщении.

Госдепратамент США призвал другие правительства и международные организации требовать привлечь правительство Кубы к ответственности за нарушение и злоупотребление правами и основными свободами человека.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась в январе текущего года. На фоне массовых протестов венесуэльской оппозиции председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

США расширили санкционный список по Венесуэле

Власть Гуайдо признали США, Канада, Гватемала и несколько других стран. Россия, Китай и Мексика поддержали действующего президента Николаса Мадуро.

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Источник: korrespondent.net