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17. 11. 2019

Помощница Пенса: Звонок Трампа в Украину – неуместен


Телефонный звонок между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским был "необычным и неуместным". Об этом заявила помощница по внешней политике вице-президента Майка Пенса Дженнифер Уильямс, передает Reuters.

Уильямс слушала разговор между президентами 25 июля. В Конгрессе во время дачи показаний в рамках расследования по вопросу об импичменте она заявила, что требование Трампа о том, чтобы Украина проводила расследование по политическим мотивам показалось ей "необычным и неуместным".

16 ноября Палата представителей также опубликовала стенограмму ранее закрытых показаний помощника Белого дома в Совете национальной безопасности, который сосредоточился на политике Европы и России, Тима Моррисона.

Как и Уильямс, он сказал законодателям, что обеспокоен высказываниями Трампа Зеленскому. Уильямс и Моррисон должны публично дать показания на следующей неделе.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе начались открытые слушания по делу импичмента Трампа. Расследование о возможных злоупотреблениях властью президента США перешли в формат прямого эфира.

Процедуру импичмента инициировали, когда выяснилось, что в ходе июльского разговора с Зеленским Трамп попросил его начать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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Источник: korrespondent.net
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