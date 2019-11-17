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17. 11. 2019

Почти 30 000 человек вышли на протесты во Франции


В Министерстве внутренних дел Франции насчитали 28 тысяч человек на акциях протеста "желтых жилетов", прошедших в стране в субботу, 16 ноября.

На улицы Парижа вышли около 5000 человек. Полиция задержала 147 протестующих, устраивавших беспорядки.  

Напомним, 16 ноября в Париже прошли сразу несколько акций, которые приурочены к первой годовщине движения "желтых жилетов". Участники митингов вступали в стычки с правоохранителями, которые в ответ несколько раз применяли слезоточивый газ.

С ноября 2018 года во Франции проходят протесты "желтых жилетов" – как правило, в выходные дни. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.

После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента.

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Источник: korrespondent.net
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