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17. 11. 2019

Беспорядки в Иране: власти пригрозили протестующим

Протестующие против роста стоимости бензина имеют право на протест, но в рамках закона, заявил министр внутренних дел Абдолреза Рахмани-Фазли и призвал не совершать акты вандализма и не нарушать общественный порядок, сообщает PressTV 17 ноября.

По его словам, участники протестов создали множество проблем для граждан в различных городах: они устраивали погромы в публичных местах, портили общественную собственность и автомобили, перекрывали движение, из-за чего водители и пешеходы оказывались заблокированными в течение нескольких часов.

"Правоохранительные органы до сих пор проявляли сдержанность и терпели протесты. Но поскольку спокойствие и безопасность людей являются нашим приоритетом, они выполнят свой долг по установлению порядка, если частная и общественная собственность и дальше будут подвергаться нападкам", - цитирует министра Reuters.

На фоне протестов в субботу, согласно данным сервиса, в Иране отключили доступ к Интернету почти во всех местах, где он доступен. Система зафиксировала перебои как со стационарной, так и с мобильной связью в нескольких городах, включая Тегеран, пишет РБК.

У крупнейших операторов, среди которых MCI, Rightel и IranCell, проблемы с интернетом возникли с 18.00 по местному времени "по мере усиления протестов", как говорится в сообщении NetBlocks. 

Ранее сообщалось, что полиция Ирана применила огнестрельное оружие против протестующих. Очевидцы заявили о гибели двоих человек.

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Источник: korrespondent.net
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