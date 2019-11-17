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17. 11. 2019

Стрелы против водометов. Столкновения в Гонконге

В Гонконге произошли новые столкновения протестующих с полицией. Демонстранты вновь обстреляли правоохранителей из луков. Об этом 17 ноября сообщает Reuters со ссылкой на сводки полиции. Один из офицеров полиции получил ранение в ногу стрелой. 

В ответ на действия демонстрантов правоохранительные органы Гонконга использовали слезоточивый газ и водяную пушку.

Протестующие также пытались закидать полицию бутылками с зажигательной смесью. В ответ полиция применила газ. В результате этого столкновения, как минимум, один человек был ранен.

Cмотрите фотогалерею: Стрелы против водометов. Столкновения в Гонконге

Протесты в регионе обострились в пятницу после смерти студента Гонконгского университета науки и технологии из-за столкновения с полицией, которая применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ. Протестующие перекрыли дорожное сообщение, работа нескольких станций метро была приостановлена.

Беспорядки в Гонконге идут уже на протяжении нескольких месяцев и изначально были вызваны решением властей принять закон об экстрадиции в материковый Китай. После того как законопроект был отозван, митингующие потребовали реформировать избирательную систему.

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Источник: korrespondent.net
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