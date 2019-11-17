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17. 11. 2019

Лукашенко идет на новый президентский срок

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в 2020 году, сообщает БелТА 17 ноября. При этом он пообещал не держаться "синими пальцами" за свое кресло.

По мнению Лукашенко, он обязан выдвинуть свою кандидатуру, а после народ сделает выбор. Глава Беларуси также пообещал не вносить изменений в конституцию страны. Выборы президента, по его словам, скорее всего пройдут летом 2020 года.

"Глупо было бы заявить, что к президентским выборам мы сменим конституцию", - сказал Лукашенко журналистам после того, как проголосовал на досрочных выборах в парламент Беларуси.

Ранее Корреспондент.net рассказывал, как Лукашенко ездил в Евросоюз на фоне очередного обострения отношений с Россией, с которой планируется глубокая интеграция.

Александр Лукашенко находится в должности самое продолжительное время среди всех европейских глав государств (кроме монархов) - 25 лет. В постсоветских странах получил прозвище Батька. В Европе его называют "последним диктатором", в том числе из-за действующей в Беларуси смертной казни.

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Источник: korrespondent.net
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