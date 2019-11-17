Венецию ожидает очередной разрушительный потоп

Синоптики сделали неутешительные прогнозы насчет нового наводнения в Венеции, сообщает CNN 17 ноября. Согласно прогнозам, в выходные понизившийся уровень воды должен вновь подняться выше 1,2 метра.

Совет ЮНЕСКО уже сделал заявление, в котором предупредил итальянцев и жителей мира о серьезных разрушениях исторических и культурных памятников.

По словам генсека Минкультуры Италии Сальво Натаси, ситуация чрезвычайно сложная и тревожная не только по уровню воды, но и по количеству часов, в течение которых драгоценные мраморные полы и деревянные покрытия были погружены в воду. Оценить ущерб от повторяющихся наводнений в ноябре пока невозможно.

В Венеции был введен режим чрезвычайного положения из-за того, что уровень воды поднялся на 1,8 метра. Площадь Сан-Марко была затоплена белее чем на один метр четвертый раз за 20 лет. Всего было затоплено более 80 процентов города.

Ранее Корреспондент.net рассказывал подробности о сильнейшем с 1960-х годов наводнение в столице провинции Венето. Одной из причин того, что Венеция уже к 2028 году станет непригодной для жизни, стала коррупция местных чиновников, а не только климатические изменения.

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Источник: korrespondent.net