Лукашенко грубо отозвался о союзе с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет подписывать ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить конституции его страны, сообщает БелТА 17 ноября.

"А главные принципы [конституции - ред.] - это независимость и суверенитет", - сказал он.

По словам Лукашенко, дорожные карты с Москвой не могут быть подписаны до тех пор, пока не будут решены принципиальные вопросы по поставкам углеводородов и открытию российских рынков для товаров.

"Когда ты вступаешь в какое то объединение, то ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас (с Россией - ред.). Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, нахрена нужен тогда такой союз", - цитирует Лукашенко Интерфакс.

Белорусский лидер отметил, что президентом России Владимиром Путиным они друзья, поэтому может открыто ему это сказать, "да еще похлеще".

Ранее Корреспондент.net рассказывал, как Лукашенко ездил в Евросоюз на фоне очередного обострения отношений с Россией, с которой планируется глубокая интеграция.

После голосования на парламентских выборах Лукашенко объявил, что пойдет на следующий срок, но держаться "синими пальцами" за свое кресло не будет.

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Источник: korrespondent.net