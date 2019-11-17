Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе

В Кремле закон об особом статусе Донбасса назвали "краеугольным". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала Россия-1 заявил, что Украине нужно его согласовывать с "ЛДНР".

По его словам, проведение саммита в нормандском формате напрямую не связано с принятием закона об особом статусе Донбасса.

При этом Песков отметил, что, "безусловно, все рассчитывают" на то, что в Киеве "понимают, как они дальше будут себя вести и то, что они будут делать с этим законом".

"Потому что закон, конечно, такой краеугольный. Мы не знаем, каким может быть другой закон, а главное, его предстоит согласовать с "ДНР" и "ЛНР", - приводит его слова Интерфакс.

Встреча лидеров стран нормандского формата может состояться до конца нынешнего года, но конкретных сроков еще нет, сказал, в свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков.

"Я думаю, что в этом году вполне будет шанс провести. Я не могу сказать конкретные сроки, потому что они еще пока обсуждаются, но очевидно в этом году", - сказал Ушаков в эфире России-1.

Накануне спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса необходимо принять до 2020 года.

Что касается нормандской встречи, то 15 ноября в Офисе президента Украины по итогам разговора с французским лидером сообщили, что она может состояться 9 декабря.

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Источник: korrespondent.net