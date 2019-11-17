Протесты в Иране: отключена мобильная связь

Мобильную связь ряда крупнейших операторов отключили в Иране из-за протестов. Об этом сообщает организация NetBlocks, отслеживающая блокировку интернета в разных странах, в воскресенье, 17 ноября.

Накануне вечером без интернета осталось 93% территории Ирана. Также перестала работать связь крупнейших операторов мобильной связи в стране, в частности MCI, Rightel и IranCell.

"Иран находится в разгаре почти общего национального отключение Интернета по состоянию на 18:45 субботы. Данные сети в реальном времени показывают, что связь снизился до лишь 7% от обычных уровней после двенадцати часов прогрессивного отключения сети, поскольку общественные протесты продолжаются по всей стране", - сообщили в организации.

Ранее сообщалось, что полиция Ирана применила огнестрельное оружие против протестующих. Очевидцы заявили о гибели двоих человек.

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Источник: korrespondent.net