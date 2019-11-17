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17. 11. 2019

Врачам удалось спасти президента Сербии Вучича

Президента Сербии Александара Вучича спасли медики в Белграде. Об этом заявил министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар, передает РТС в воскресенье, 17 ноября.

Лончар сказал, у Вучича небольшие хронические проблемы с сердцем, но в пятницу вечером произошло серьезное ухудшение состояния, и он решил обратиться к врачам.

Доктора Военно-медицинской академии, куда привезли Вучича, оценили, что жизнь президента в опасности.

По словам министра, врачи срочно предприняли необходимые меры, а организм президента хорошо отреагировал на терапию.

Врачи предписали Вучичу уменьшить свою регулярную нагрузку в ближайшее время, чтобы полностью восстановиться.

Напомним, что Александар Вучич попал в больницу из-за проблем с сердцем. Ранее его госпитализировали в Военно-медицинскую академию в Белграде.

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Источник: korrespondent.net
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