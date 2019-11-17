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17. 11. 2019

Британия не определила степень влияния РФ на референдум по Brexit - СМИ

Комитет по разведке и безопасности (ISC) в Британии не смог определить масштаб влияния РФ на референдум по Brexit. Об этом сказано в отчете парламентского комитета, который до сих пор не был опубликован, передает The Times в воскресенье, 17 ноября.

В отчете межпартийного комитета не сказано, имела ли Россия достаточное влияние на результаты голосования 2016 года.

Эмили Торнберри, теневой министр иностранных дел, сказала, что результаты отчета поднимают "серьезные вопросы" о мерах безопасности, которые будут введены для всеобщих выборов в следующем месяце.

"Если верно, что наши службы безопасности не смогли прийти к выводу о степени или влиянии российского вмешательства на референдум 2016 года, то это поднимает серьезные вопросы, которые требуют серьезных ответов", - сказала она.

В документе, подготовка которого заняла полтора года, делается вывод, приводятся в пример статьи антиевропейской направленности, распространенные в преддверии референдума телеканалом RT и агентством Sputnik.

Напомним, 28 октября британский премьер Борис Джонсон официально принял предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января 2020 года после того, как парламент не поддержал его соглашение о выходе. В итоге Британия не покинула ЕС 31 октября, как этот неоднократно обещал Джонсон.

А 29 октября Европейский совет формально утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

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Источник: korrespondent.net
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