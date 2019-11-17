Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту в Германии

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Франкфурта в Германии при маневрировании, никто из пассажиров не пострадал. Об этом сообщает DW в воскресенье, 17 ноября.
Корейский самолет Air Boeing 777 столкнулся с самолетом Air Namibia после посадки в субботу в 18.20 по местному времени.
На корейском самолете был поврежден горизонтальный стабилизатор, у намибийского самолета небольшие повреждения крыла.
На момент столкновения самолет Air Namibia "двигался с низкой скоростью по земле".
Корейский самолет, который должен был осуществить обратный рейс в Сеул, не смог вылететь после инцидента, и пассажирам было предложено проживание в гостинице.
Напомним, что ранее в аэропорту американского города Сан-Антонио столкнулись два частных самолета, никто не пострадал.
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Источник: korrespondent.net
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