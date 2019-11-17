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17. 11. 2019

Отчет о вмешательстве России в Brexit опубликуют после выборов в Британии

Правительство Великобритании опубликует отчет специального комитета о возможном вмешательстве России в референдум по Brexit после выборов 12 декабря. Об этом заявил министр безопасности Брэндон Льюис, сообщает Reuters в воскресенье, 17 ноября.

Льюис сообщил, что отчет не может быть опубликован во время так называемого периода "purdah" (предвыборный период), который устанавливает правила правительственных объявлений во время избирательной кампании.

"Мы хотим убедиться, особенно там, где речь идет о национальной безопасности, что мы проходим этот процесс должным образом и тщательно. Мы не можем публиковать такие вещи во время всеобщих выборов ... но после всеобщих выборов этот отчет будет опубликован", - сказал он.

На прошлой неделе правительство заявило, что отчет не был опубликован из-за необходимой процедуры, согласно которой проверка потребует нескольких недель.

Оппоненты обвинили правительство в том, что публикацию отчета отложили, поскольку он может содержать тревожные раскрытия о премьер-министре Борисе Джонсоне и его партии.

Напомним, 28 октября британский премьер Борис Джонсон официально принял предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января 2020 года после того, как парламент не поддержал его соглашение о выходе. В итоге Британия не покинула ЕС 31 октября, как этот неоднократно обещал Джонсон.

А 29 октября Европейский совет формально утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

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Источник: korrespondent.net
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