Наводнение в Венеции пошло на спад

В Венеции в Италии после очередного пика наводнения уровень воды перестал расти и пошел на спад. Об этом сообщило агентство ANSA в воскресенье, 17 ноября.

Сообщается, что уровень воды к 13:15 по местному времени (14:15 по киевскому) достиг отметки в 150 см, после чего начал снижаться. В 13:20 (14:20) было зарегистрировано снижение до 148 см.

Напомним, 13 ноября уровень воды в Венеции поднялся до критической отметки в 187 см. Более 80% города было затоплено.

Потоп в Венеции: двое погибших, сотни миллионов ущерба

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Источник: korrespondent.net