Лента RSS
Подписаться на ленту
17 ноября 2019, воскресенье, 19:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
17. 11. 2019

Наводнение в Венеции пошло на спад

В Венеции в Италии после очередного пика наводнения уровень воды перестал расти и пошел на спад. Об этом сообщило агентство ANSA в воскресенье, 17 ноября.

Сообщается, что уровень воды к 13:15 по местному времени (14:15 по киевскому) достиг отметки в 150 см, после чего начал снижаться. В 13:20 (14:20) было зарегистрировано снижение до 148 см.

Напомним, 13 ноября уровень воды в Венеции поднялся до критической отметки в 187 см. Более 80% города было затоплено.
 
Потоп в Венеции: двое погибших, сотни миллионов ущерба

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Из почтовой переписки:
- Абрам, по-моему, наши письма вскрывают. Посылаю тебе в этом письме мой волос.
- Изя, всё нормально! Волос получил!
- Абрам, а я его в конверт не клал!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.