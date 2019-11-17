Протесты в Гонконге: задержаны десятки студентов

Полиция в Гонконге задержала десятки протестующих из числа студентов Политехнического университета. Об этом сообщила газета South China Morning Post в воскресенье, 17 ноября.

Сейчас на территории вуза остаются сотни протестующих, несмотря на требование полиции разойтись. Полиция перекрыла прилегающие к кампусу улицы и блокировала все входы и выходы из университетского городка. Для переговоров прибыли семеро депутатов Законодательного совета от продемократической оппозиции.

Протестующие в масках, защитных касках и противогазах защищались кирпичами, бутылками с зажигательной смесью, самодельными катапультами и луками.

Кроме того, протестующие подожгли полицейский фургон и пешеходный мост возле въезда в автомобильный туннель Кросс-харбор под проливом Виктория.

В настоящее время полицейские продолжают операции по разгону протестующих, не только возле университета, но и в целом ряде других районов в материковой части города. Полицейские применяют слезоточивый газ и спецгрузовики с водометами.

Напомним, что беспорядки в Гонконге идут уже на протяжении нескольких месяцев и изначально были вызваны решением властей принять закон об экстрадиции в материковый Китай. После того как законопроект был отозван, митингующие потребовали реформировать избирательную систему.

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Источник: korrespondent.net