США и Южная Корея отложили совместные учения

Южная Корея и США решили отложить совместные военные учения Vigilant Ace для улучшения отношений с КНДР. Об этом сообщает Yonhap в воскресенье, 17 ноября.

Главы американского и южнокорейского оборонных ведомств Марк Эспер и Сон Ен Му объявили об этом решении в Бангкоке на полях совещания министров обороны стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Перенос сроков учений союзники объяснили намерением продолжить дипломатический процесс с Северной Кореей. Новая дата пока не назначена.

В то же время, глава Пентагона отметил, что будущие решения могут быть скорректированы "в соответствии с потребностями дипломатии".

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея могут снова отменить совместные учения. Речь шла о маневрах военно-воздушных сил Vigilant ACE, которые проводятся каждый год в декабре.

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Источник: korrespondent.net