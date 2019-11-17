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17. 11. 2019

В РФ высказались о передаче захваченных кораблей

Россия "никогда не отрицала возможности возвращения украинской стороне кораблей", захваченных в ноябре 2018 года. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России в Telegram в воскресенье, 17 ноября.

МИД РФ утверждает, что "еще в июне этого года посольство Украины было проинформировано об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев мог бы задействовать для освобождения моряков и кораблей".

15 ноября Коммерсант сообщил, что Россия вернет Украине захваченные корбали. Позже помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что этот процесс находится на "завершающем этапе".

Однако в министерстве иностранных дел России отрицали эту информацию. В Москве заявили, что передадут корабли только после встречи в нормандском формате.

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Источник: korrespondent.net
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